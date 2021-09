Paul Tchoukriel : "Je ne suis pas un footballeur raté"

À 30 ans, Paul Tchoukriel est devenu la voix du foot de Canal+, succédant cette année à Stéphane Guy au poste de commentateur numéro 1 de la chaîne cryptée. L'occasion de revoir au ralenti ses premières sensations européennes, la définition de son métier, ses une-deux avec Rudi Garcia, mais aussi un parcours plutôt atypique. Et pour cause, ce milieu de terrain formé à l'OL jouait il y a encore dix ans avec la réserve de l'AS Nancy Lorraine.

Elle est forte, déjà. Bien plus forte au stade qu'à la télé. Mais c'est vrai que ça fait quelque chose. Bon, quand elle retentit, ça fait déjà deux heures qu'on est en branle-bas de combat avec tout l'avant-match. Cette musique marque en fait le moment où il y aura le moins d'incertitudes pour nous : commenter un match est ce a à quoi on est habitué. C'est tout le décorum autour qui diffère, un soir de Ligue des champions. Ce qui était marquant à Bruges, par exemple, c'était la première titularisation de Messi avec le PSG. On attendait de savoir comment il allait être accueilli au moment des échauffements, comment il allait se comporter, etc.Il y a forcément plein de souvenirs qui remontent. Quand on était petits, les seules fois où on avait le droit de manger devant la télé, c'était quand il y avait Ligue des champions sur Canal+. Ça me renvoie à Thierry Gilardi et Michel Platini aux commentaires, c'est Aimé Jacquet qui parlait tout le temps de, les gars autour avec les casques qui font les premiers résumés à la mi-temps. C'est un privilège d'être à cette place aujourd'hui. Si le curseur a été mis à ce niveau-là il y a une vingtaine d'années, tu sais qu'il y a aussi énormément d'attentes aussi chez les téléspectateurs. C'est la grand-messe de la semaine, il faut être très bon, meilleur que d'habitude.