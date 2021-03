Paul Stewart : "Je croyais que mon agresseur tenait mon rêve dans sa main, et pouvait le détruire"

Près de 20 ans de carrière professionnelle, trois sélections avec l'équipe nationale d'Angleterre, Anfield, White Hart Lane, la Coupe d'Angleterre... mais également quatre années de sévices sexuels, à partir de ses 11 ans, quand il était apprenti footballeur à Blackpool. Paul Stewart a raconté son histoire dans le livre Damaged en 2016. En 2021, il témoigne dans Football's Darkest Secret, une série documentaire en trois épisodes sur l'un des plus grands scandales du football anglais diffusée dès ce soir par la BBC.

J'ai été contacté par le réalisateur Daniel Gordon et son producteur Hugh Davies, peu de temps après avoir témoigné en novembre 2016, à travers mon livre. Peut-être un mois après... On s'est vus à Manchester, pendant plus d'une heure, et j'ai rapidement accepté de faire partie de la série documentaire. Ils avaient lu mon livre et m'ont expliqué leur projet, pourquoi ils voulaient que je sois dedans. Cela a pris trois ans pour compléter le projet, car il y avait de nombreux procès encore en cours. Cela valait le coup d'accepter, j'ai vu les épisodes en avant-première, cela m'a plu. Dès le départ, le CV de Daniel Gordon avait de quoi me convaincre et me rassurer concernant la sincérité de leur projet. On ne savait pas à quoi cela allait ressembler dans la version finale, comment ils allaient utiliser mon histoire, mais j'avais une grande confiance quant à leurs intentions.Le documentaire, dès le départ, avait vocation à être différent de mon livre. Je n'avais jamais pensé à écrire une autobiographie avant, je ne pensais pas que cela pouvait intéresser les gens. Mais en 2016, j'avais une histoire à raconter, pas l'histoire d'un footballeur professionnel, mais l'histoire d'un jeune garçon ayant été abusé sexuellement, comment cela avait affecté sa vie. Le livre, c'est mon histoire, le documentaire parle du sujet dans son entièreté : le scandale à l'échelle nationale, l'absence de réaction du football de clubs, l'ampleur de la situation, bien plus importante qu'une simple victime isolée. Mon livre parle de moi, le documentaire parle du scandale dans toute sa magnitude, et surtout, il parle d'autres victimes. Quand je dis