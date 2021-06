Paul Pogba, un titulaire discutable

Dernier arrivé à Clairefontaine, en attendant les trois vainqueurs de la Ligue des champions, Paul Pogba semble n'avoir plus qu'à enfiler ses chaussons pour reprendre sa place dans le groupe et l'équipe type de Deschamps. Mais pourquoi tant de certitudes, au regard des derniers mois du milieu de Manchester United ?

On a tous de vieilles habitudes, des choix qu'on effectue mécaniquement, des objets incontournables sur lesquels on peut toujours compter. Ça peut être ce vieil imperméable quand le temps se gâte, ce camping que l'on réserve chaque année la deuxième semaine d'août, ce parfum qu'on porte pour toutes les grandes occasions. Pour Didier Deschamps, ces choses, ce sont des joueurs. Ceux qu'il aligne à chaque rencontre qui compte, et ce, quels que soient le schéma adverse, la météo ou l'horoscope du jour. Des chouchous, des immunisés, des soldats, appelez-ça comme vous voulez. On peut citer parmi ceux-là les piliers du banc de touche que sont Steve Mandanda et Moussa Sissoko, ou les indéboulonnables du onze de départ : Lloris, Pavard, Varane, Kanté, Pogba, Griezmann et Mbappé. Un bref calcul permet d'affirmer que seules quatre places peuvent être soumises au débat (encore que Kimpembe et Hernandez commencent à entrer eux aussi dans cette catégorie de gars sûrs). Pourtant, dans cette légion de fidèles, le crédit illimité d'un élément mériterait d'être interrogé. Au moins pour la forme. Et l'homme à présenter à la barre se nomme Paul Pogba.Pour l'opinion publique et médiatique, se poser des questions sur son état de forme avant une grande compétition est devenu une tradition. Pourtant, le gamin de Roissy-en-Brie s'est toujours sublimé en Bleu et notamment lorsque la route s'élevait : révélation au Mondial 2014 au Brésil, moteur lors de l'Euro 2016, locomotive au Mondial 2018. Au point Lire la suite de l'article sur SoFoot.com