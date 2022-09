Paul Pogba : un Bleu difficile à gommer

L'histoire dans laquelle est embarqué Paul Pogba depuis ce week-end, en plus de ses soucis physiques, pourrait avoir des conséquences sur sa présence dans le groupe de l'équipe de France en septembre, mais aussi au Qatar. Si la suite des événements aura forcément un poids non négligeable, la balle est surtout dans le camp de Didier Deschamps, qui a toujours considéré Paul Pogba comme un ponte de la maison bleue.

Le 15 septembre prochain, Didier Deschamps montera les marches de l'estrade de l'auditorium du siège de la fédé avec une feuille A4 pliée entre ses doigts et dont le contenu ne sera bientôt plus confidentiel. À l'instar de Mathias Pogba dans ses vidéos, il dictera mot à mot ce qui y est inscrit. Mais à l'inverse de Mathias Pogba, le nom de Paul Pogba ne devrait pas être mentionné. Aucun scoop là-dedans : lerisque de ne pas être remis à temps de sa grave blessure au ménisque du genou droit, subie fin juillet . Et si par bonheur, sa convalescence venait à être écourtée, il y a peu de chances que la tornade dans laquelle il se trouve depuis ce week-end ait arrêté de souffler.Hormis pour les cas qui le dépassent, sauf quand les charges ou la pression se montrent trop lourdes pour son large dos (dans les cas de Karim Benzema, Kurt Zouma etBenjamin Mendy), Didier Deschamps a toujours protégé aussi longtemps qu'il le pouvait ses joueurs lorsque le vent tournait, qui plus est ses cadres. Les exemples de Kingsley Coman , Lucas Hernández et Hugo Lloris quand ils étaient dans la tourmente en sont la preuve. Impossible donc qu'il jette le Double P en pâture en l'exposant davantage ; impossible également qu'il ne lui apporte pas son soutien si les faits connus dans cette affaire d'extorsion et de chantage supposés ne changent pas de teneur. Les propos de Noël Le Graët , son président à la FFF avec qui il partage 99% du temps la même ligne, ne peuvent être qu'un avant-goût de ce que répondra la Dèche aux journalistes., avait réagi NLG.