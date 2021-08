Paul Pogba, quatre passes décisives pour la suite

Deux mois après son Euro de haute volée, Paul Pogba a retrouvé la Premier League et lui a mis une grande fessée : avec son match plein et son superbe quadruplé de passes décisives face à Leeds (5-1), la Pioche s'est offert un petit bout d'histoire et mis tout le monde d'accord, alors que son avenir à United est encore flou.

Paul : maison de qualité

Un Raphaël Varane apparaissant pour la première fois en tant que Mancunien, un Jadon Sancho faisant ses grands débuts en Premier League... Pour leur retour au stade, les supporters de Manchester United ont été gâtés, ce samedi contre Leeds. Mais leur plus cadeau restera peut-être la redécouverte d'un joueur toujours difficile à cerner, mais jamais vraiment quelconque : à 28 ans, Paul Pogba est peut-être dans la forme de sa vie et le Leeds United de Marcelo Bielsa en a fait les frais dès l'ouverture de la Premier League (5-1). Après son message envoyé à toute l'Europe au cours d'un Euro de costaud marqué par son extérieur du pied lumineux contre l'Allemagne, son offrande pour Karim Benzema face au Portugal ou encore sa parabole dans les filets de Yann Sommer contre la Suisse en huitièmes de finale, le Français renouait avec le championnat d'Angleterre au sein duquel il n'avait pas surnagé la saison passée (trois pions, troisAlors en 75 minutes, il s'est permis de déjà faire mieux que le Pogba de 2020-2021 pour ce qui est de la colonne "passes décisives", en cumulant quatre caviars. Pour cela, il s'est appuyé sur sa relation technique avec l'autre artiste mancunien, Bruno Fernandes, et a pris soin de varier les plaisirs. Il y a eu la déviation intelligente pour le Portugais (30), le ballon glissé dans la profondeur pour le même homme après la pause (52), la longue ouverture de quarterback pour Mason Greenwood dans la minute suivante (54) puis le centre en retrait - vrai geste de dévoreur de ligne - à destination de Fred pour clore le spectacle (68). Tout ça en ayant débuté, comme souvent, le match dans le couloir gauche, du moins sur le papier. Entre son positionnement et une Lire la suite de l'article sur SoFoot.com