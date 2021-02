Paul Lasne : "Le foot et l'écriture sont deux formes d'art"

La chose n'est pas courante : un footballeur professionnel a écrit un livre de littérature. Paul Lasne, joueur du Stade brestois, a en effet profité du confinement pour rédiger MurMures, un recueil de chroniques sur la vie de tous les jours qui sort ce lundi en librairie. De quoi revenir avec lui sur cette drôle d'histoire, car il l'assure : il ne se considère pas comme un écrivain, mais comme un joueur de foot qui a pris la plume.

"Pour moi, le vrai plaisir de l'écriture, c'est l'action d'écrire. Ça fait partie d'une esthétique : il y a le bureau, le cahier, le stylo, le rapport à l'objet."

En allant faire les courses, la veille du confinement, j'ai senti qu'il se passait quelque chose d'inhabituel, que les gens avaient des gestes inhabituels, qu'ils se cachaient derrière leur pull en remplissant leur caddie. Assez spontanément, j'ai voulu coucher ça sur papier. En rentrant chez moi, j'ai écrit un premier texte. Puis, il en a appelé un autre... C'est parti comme ça.Si, il m'était déjà arrivé d'écrire ponctuellement, mais des petits textes par-ci par-là, des choses pas suffisamment abouties. Là, ce qui a vraiment permis la réalisation du livre, c'est justement le confinement. Comme pour beaucoup, mon métier s'est arrêté, donc plus d'entraînements et de matchs. J'ai retrouvé du temps pour faire autre chose et c'est passé par l'écriture. En temps normal, je n'en aurais pas eu l'occasion.Je n'y trouve pas forcément de parallèle. Pendant très longtemps, j'avais carte blanche à la bibliothèque ou chez le libraire, mais je n'étais pas du tout lecteur. Tout cela est venu beaucoup plus tard, même si mon père m'avait évidemment incité à lire. Il y a peut-être des biais génétiques là-dedans, quelque chose d'inconscient, mais ce n'était pas écrit dès le début. C'est le cas de le dire.Je trouve que le vrai plaisir de l'écriture, c'est l'action d'écrire.