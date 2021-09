Paul Breitner, 70 ans, der Emmerdeur der Nation

Avec Beckenbauer le Kaiser, Müller der Bomber der Nation et Maier the Keeper, Paul Breitner appartient au carré d'As munichois des années 70 du foot allemand qui gagne. Increvable et génial, grande gueule au palmarès long comme le bras, Paulo fête ses 70 ans aujourd'hui... Prost !

Mais comment diable les magnifiquesde Johan Cruyff ont-ils pu perdre la finale de Coupe du monde 1974 qui leur était pourtant promise ? Tout simplement parce que l'Allemagne (la RFA, plutôt) pratiquait elle aussi le Football Total. Il n'était pas aussi élaboré et flamboyant que celui des Néerlandais mais il s'articulait sur un même 4-3-3 avec notamment deux défenseurs qui montaient créer le surnombre devant. Outre Franz Beckenbauer, libéro impérial, le latéral gauche et droitier Paul Breitner s'était déjà illustré avant la finale en investissant lui aussi le registre très batave du défenseur-attaquant. Avant son pénalty égalisateur face aux, c'est lui qui avait placé une mine sous la barre contre le Chili lors du premier match de la Mannschaft :En seconde phase du tournoi, Paulo avait aussi fracassé la Yougoslavie d'une balle traçante des 25 mètres en pleine lucarne avant que Gerd Müller n'achève la bête (2-0). Champion du monde à 22 ans, le surdoué arrivé à 19 ans en sélection A a déjà tout gagné avec la RFA et le Bayern : l'Euro 72, la Ligue des champions 1974, trois Bundesliga d'affilée et une coupe d'Allemagne !L'aura légendaire de Paul Breitner est née en 1974, consacrant à la fois un footballeur au QI football élevé et un fouteur de merde XXL ! Ancien milieu offensif, Paulo avait donc mué dans le registre révolutionnaire de latéral offensif :[...]En quittant le Bayern après la Coupe du monde, Breitner rejouera au milieu pendant trois ans au Real Madrid (1974-1977) et après une année à Braunschweig, il deviendra cinq saisons durant en revenant au Bayern (1978-1983) l'un des tout premiers