information fournie par So Foot • 11/04/2022 à 15:00

Pau Torres, Villarreal dans la peau

Seul joueur né à Vila-real à évoluer pour le club de la petite ville, Pau Torres vit un rêve éveillé depuis un an et demi. Après avoir remporté le premier titre de l'histoire de Villarreal, il a enchaîné avec une demi-finale d'Euro et une finale aux JO avec la Roja. Celui que l'on surnomme le "Xiquet del poble" est la fierté de tout un pueblo, sur et en dehors des terrains.

Bayern Munich Villarreal 12/04/2022 à 21h00 Ligue des champions Diffusion sur

À Vila-real,de 50 000 âmes de la Communauté valencienne, le nom de Pau Torres court littéralement les rues. Sur le dos des gamins, le maillot jaune est souvent floqué d'un numéro 4 et d'un "Pau", aussi timide que symbolique., assure la vendeuse de la boutique du stade, où le défenseur central est de toutes les publicités., s'émeut Luisa, la mère du "Xiquet del poble" (enfant du pueblo, en valencien, NDLR), assise sur l'une des deux statues qui se dressent devant l'Estadio de la Cerámica.À quelques jours d'un match qui pourrait être l'un des plus importants de sa carrière, Pau a (déjà) presque tout gagné avec le club de sa vie. En soulevant la Ligue Europa à Gdansk en mai dernier, le jeune d'alors 24 ans permettait à Villarreal d'écrire la toute première ligne de son palmarès, n'ayant jusqu'alors jamais disputé la moindre finale. Mais la plus belle page de son histoire restera celle qu'il écrit chaque…