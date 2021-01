Patrimoine : 15 millions d'euros versés pour 101 sites nécessitant une restauration urgente

Chaque année, la Mission Patrimoine sélectionne des châteaux, des églises, des tours ou encore des ponts qui menacent de tomber en ruine sans une aide extérieure.

Le Viaduc des Fades, l'un des sites sélectionné par la Mission Patrimoine pour une aide à la restauration. ( AFP / THIERRY ZOCCOLAN )

Quinze millions d'euros vont être versés par la Mission Patrimoine menée par l'animateur Stéphane Bern à 101 sites selectionnés ayant besoin d'une restauration urgente, a annoncé mercredi la Fondation du patrimoine (FdP).

Chaque année depuis le lancement de l'initiative en 2017, la mission Bern et la FdP sélectionnent sur dossier des châteaux, des maisons de caractère, des églises, des tours, des phares, des moulins, des ponts, d'anciennes manufactures etc. qui menacent de tomber en ruine sans une aide extérieure et dont le coût de restauration excède largement les possibilités des propriétaires. Un seul site est sélectionné chaque année par département métropolitain et collectivité d'outre-mer, une répartition née de la volonté d'une aide arrosant équitablement tout le territoire français. Tous les chantiers de restauration sont censés, dans l'esprit des initiateurs du projet, relancer les emplois locaux, notamment dans les métiers d'art.

Les aides de la FdP, qui viennent compléter des aides publiques ou l'autofinancement, ne peuvent excéder 300.000 euros par site. La Fdp verse les subsides aux porteurs des projets au fur et à mesure de l'avancement de leurs travaux, sur présentation des factures. Trois sites, dont le projet de restauration n'était pas encore suffisamment prêt, sont reportés et feront l'objet d'une décision ultérieure, a indiqué la FdP. Une somme de 6,1 millions d'euros avait déjà été octroyée à 18 sites emblématiques lors des Journées européennes du patrimoine 2020.

Dans l'enveloppe de 15,2 millions d'euros de la FdP, figurent principalement des gains du Loto du Patrimoine organisé par la Française des jeux (FDJ), mais aussi un mécénat de la FDJ, le produit de la vente de "pièces d'Histoire" par la Monnaie de Paris, une collecte nationale Mission Patrimoine et un mécénat de la maison de ventes Christie's.