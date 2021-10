Pass sanitaire : l'hypothèse d'une troisième dose obligatoire pose question

L'incertitude demeure sur l'avenir du pass sanitaire alors que la campagne de rappel vaccinal se lance peu à peu.

A l'orée de l'hiver, plus de 18 millions de Français sont appelés à recevoir une troisième dose de vaccin anti-Covid-19. Ce rappel concerne les individus les plus fragiles ainsi que les personnes âgées de 65 ans et plus. Depuis le 6 octobre 2021, les professionnels qui prennent en charge ou accompagnent ces personnes vulnérables peuvent également recevoir une 3e dose.

Ce rappel vaccinal va t-il pour autant conditionner la validité du pass sanitaire actuellement en vigueur? Rien n'est tranché, à en croire Elisabeth Borne. A la question "Peut-on perdre son pass sanitaire si l'on refuse de faire la troisième dose?", la ministre du Travail a répondu que "c'est quelque chose qu'on regarde". Ce n'est pas décidé aujourd'hui".

Dans le cas des personnes agées vulnérables, "le message c'est surtout que quand vous avez été vacciné il y a plus de six mois, on sait que l'immunité baisse fortement au bout de six mois, et donc il faut absolument faire cette troisième dose", a fait valoir la ministre jeudi 14 octobre, à l'antenne d' Europe 1 .

Le projet de loi prolongeant jusqu'au 31 juillet le recours possible au pass sanitaire a été présenté en Conseil des ministres mercredi, sous le feu des oppositions qui contestent la décision d'enjamber l'élection présidentielle.

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a confirmé à l'issue du Conseil la prolongation "jusqu'au 31 juillet 2022"."Nous assumons notre refus d'un désarmement sanitaire qui serait plus que précipité face à une épidémie qui nous a tant de fois surpris et qui surtout n'est pas finie" . Mais le pass sanitaire sera "levé dès lors que nous le pourrons", a-t-il dit.