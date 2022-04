Pascal Tagnati : "Filmer le foot a peu d'intérêt"

Le 20 avril sort au cinéma I Comete, premier long métrage de Pascal Tagnati qui dépeint "ce temps particulier" que constitue l'été dans un village corse. Au bal, au bar, au bord du lac, les protagonistes parlent de sexe, d'amour, d'argent, de la relation de la Corse à la France et forcément un peu de football. Rien de surprenant quand on sait que le réalisateur est un fan du GFC Ajaccio et de Manchester United.

Vidéo

"Mise à part la politique, le football est le sujet le plus abordé en Corse. Traiter d'un été au village sans parler de foot, c'est passer à côté de quelque chose d'important dans la vie des gens."

Mise à part la politique, le football est le sujet le plus abordé en Corse. Au moins, majoritairement, par les hommes. Cela fait l'objet de débats envolés et passionnés. C'est un fait culturel. Traiter d'un été au village sans parler de foot, c'est passer à côté de quelque chose d'important dans la vie des gens.Parce qu'il est le personnage le plus proche de ma personnalité. C'est un amoureux du foot. Il sent que tout se barre un peu en sucette, et le foot l'intéresse de moins en moins. C'est une réaction épidermique à sa passion. Il regrette cette époque à laquelle l'identité des clubs était plus marquée. On entend des discussions comme celles-ci régulièrement, en Corse. Cette conversation permet aussi de révéler la relation entre Théo et Greg. C'est un motif de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com