Pascal Nouma au Beşiktaş : Amour, gloire et condés

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 52e épisode, honneur à un personnage hors du commun, Pascal Nouma. En 2000, après deux saisons chez les Sang et Or, l'attaquant de 28 ans quitte Lens pour le Beşiktaş. Le transfert fait grand bruit, mais ce n'est rien à côté de ce qui attend le joueur en Turquie entre coups de génie et nuits de folie.

"Je m'asseyais, j'écoutais ma musique, toujours la même : les Destiny's Child. Elles me mettaient loin. Comme si je sortais de mon corps et que je me regardais, de côté." Pascal Nouma

Le tank, la chocotte et les Destiny's Child

À l'été 2000, Pascal Nouma vient d'achever sa deuxième saison au Racing Club de Lens. Meilleur buteur du club avec huit pions en championnat et six en Coupe UEFA, l'attaquant séquano-dionysien profite de ses vacances à Saint-Tropez."Pascal, faut que tu viennes. Un club européen te veut.""Le Beşiktaş Istanbul." "Quoi ? Je n'y vais pas. Laissez-moi tranquille."Midnight Express, lâchait-il dansen 2015 . Formé au Paris Saint-Germain, et passé par Lille, Caen et Strasbourg, Nouma n'a encore jamais joué à l'étranger.Nouma plante dès son premier match, lors d'un tour préliminaire de Ligue des champions contre le Levski Sofia. Et la théorie du ketchup se vérifie. Après douze matchs, le numéro 21 a déjà marqué à dix reprises. Parmi les défenses à être passées à la casserole, celles de Fenerbahçe et du FC Barcelone, toutes les deux scotchées 3-0 au stade İnönü., nous expliquait-il.[...]"Putain tu fais chier.""Je suis obligé."