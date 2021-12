Pascal Dupraz, un pompier pour éviter le feu de Forez

En convalescence, l'AS Saint-Étienne s'est séparée de Claude Puel pour remettre son destin entre les mains de Pascal Dupraz. Une stratégie compréhensible au regard de la position du club, actuellement lanterne rouge de Ligue 1, et des faits d'arme de l'entraîneur de 59 ans, habitué des missions de sauvetage. Pas le choix le plus érotique, mais peut-être le plus pragmatique.

Un feu de Forez à éteindre

Il est de retour. Après quasiment quatre ans d'absence, Pascal Dupraz revient en Ligue 1. Le Haut-Savoyard était resté dans les radars avec son passage au Stade Malherbe de Caen (2019-2021) et son rôle de consultant télé, mais il n'avait plus occupé le fauteuil d'un entraîneur de l'élite depuis janvier 2018. Son aventure toulousaine avait alors pris fin à l'issue d'une douzième défaite en 22 journées sur la pelouse de Montpellier. Mardi, Dupraz s'est officiellement engagé avec l'AS Saint-Étienne jusqu'en juin 2022, le communiqué du club forézien annonçant l'objectif, évident :, et in fine. Une mission, sur le papier, taillée pour Dupraz., rappelait Dupraz mercredi en conférence de presse .Le CV du natif d'Annemasse parle pour lui. Inutile de rappeler qu'il a participé à la folle ascension d'Évian Thonon Gaillard, tantôt comme coach, tantôt comme directeur sportif, menant le club à une finale de Coupe de France en 2013. Surtout, il a fait ses preuves en tant que pompier de service. Un argument majeur pour le nouveau coordinateur sportif Loïc Perrin, qui expliquait vouloir un entraîneuretDupraz s'est retrouvé dans cette situation à Toulouse en mars 2016. Malgré un retard de dix points à combler, il réussit l'exploit de sortir le Téf' des flammes et d'éviter la relégation. La mayonnaise a également pris au Stade Malherbe de Caen, qu'il a récupéré à la 17place de Ligue 2 en octobre 2019. Les Normands sont remontés jusqu'aux portes du top 10 pour finalement se classer au 13rang au moment de l'arrêt du championnat en mars. À chaque fois, Dupraz est parvenu à remobiliser ses troupes