Pascal Cygan : "Coup de bol pour nous les Lillois, le PSG pense déjà au Bayern"

Avant de faire partie des Invincibles d'Arsenal, Pascal Cygan a fait le bonheur du LOSC. Et il peut se targuer avec ses coéquipiers de 1996 d'être l'un des derniers Lillois à être revenus du Parc des Princes avec une victoire face au PSG. Vingt-cinq ans plus tard, le défenseur au crâne glabre revient sur cette rencontre et sur la saison actuelle du LOSC. À l'époque, déjà, le PSG était focalisé sur un match de Coupe d'Europe.

"On sent bien quand l'attaquant ne met pas le pied sur un contact... Mais même à 50%, ces mecs-là sont dangereux."

Oui, je le sais, car tous les ans, on nous rappelle cet évènement avant un Paris-Lille. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé que ce soit oublié, car ça aurait voulu dire que Lille avait de nouveau gagné au Parc des Princes. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on avait sur le papier la moins bonne équipe du LOSC des vingt dernières années.Clairement. Il nous a déjà permis de prendre 3 points, ce qui était assez rare cette saison-là. Et puis psychologiquement, ça nous a débloqués. Car en plus d'avoir beaucoup de mal dans le jeu, les têtes commençaient vraiment à être atteintes. Pour revenir au match, c'est toujours difficile d'aller chez la meilleure équipe française du moment dans la peau d'un relégable. On a joué avec 5 défenseurs et on aurait tous signé avant le match pour un match nul.C'était compliqué, car toutes les lumières étaient au rouge : vous débutez, en face il n'y a que des gros noms du football mondial qui sont des stars dans leur pays, vous jouez au Parc des Princes et vous êtes mal classé. Avant le match, je n'étais pas au mieux. Mais bon, ça reste du football et on connaît l'importance de la motivation et de l'envie.