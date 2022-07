Pas la lumière à tous les étages

Tout le monde ne maîtrise pas les phases de transition comme le RC Lens, à commencer par le gouvernement. Invitée sur France Info ce mardi, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a évoqué la transition écologique et la possibilité de mettre fin aux programmations sportives en soirée, pour limiter les dépenses énergétiques, notamment concernant l'éclairage.

Utilisée pour souligner la négligence de quelqu'un qui a oublié d'éteindre la lumière alors qu'il n'y a plus personne dans la pièce, et remise au goût du jour ces derniers mois par Total qui en a fait toute une campagne publicitaire, l'expression est en train de prendre tout son sens. Alors que la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, vient d'ouvrir la porte à la fin des programmations sportives en nocturne afin d'œuvrer pour l'économie d'énergie, difficile de résister à la tentation d'évoquer la situation du club de la préfecture des Yvelines.Fraîchement promu en National, le FC Versailles vient de passer son printemps et un morceau de son été à se casser la tête pour trouver un stade conforme aux exigences du troisième échelon français. La raison ? Le club francilien ne peut pas étrenner son stade Montbauron, faute de pylônes d'éclairage volontairement omis pour préserver les alentours de la demeure commandée par Louis XIV. Et pourtant, le dernier demi-finaliste de Coupe de France, qui a dû se rabattre sur le stade Jean-Bouin, pourrait avoir à s'en passer, puisque la ministre des Sports a donc évoqué ce mardi sur l'antenne de France Info l'éventualité de mettre fin aux programmations sportives en soirée, et ce, dès cet hiver. Pour des raisons présentées comme écologiques., a lancé l'officielle du gouvernement.Des raisons écologiques, donc. On est en droit d'en douter. On pourra d'abord mettre dans la balance la hausse conséquente du prix du gaz (environ 0,19€ le kWh en juillet 2022, deux fois plus qu'en 2010) et la raréfaction de ce dernier, conséquence du conflit russo-ukrainien. Effectivement, il est plus avantageux économiquement de ne pas trop en consommer pour ne pas voir la facture exploser, et mieux vaut profiter de la lumière naturelle tant qu'à faire. En revanche, si l'on se focalise sur cet enjeu climatique, on pourra parler de la légende du colibri. Parce que bien sûr, intrinsèquement, l'idée n'est pas forcément idiote, mais Lire la suite de l'article sur SoFoot.com