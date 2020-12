Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Pas de vainqueur dans le derby de Manchester par Léo De Garrigues (iDalgo) Dans un match sans éclat, Manchester United et Manchester City se sont neutralisés (0-0) lors de la 12e journée de Premier League. Comme attendu, City a eu la possession (54%) mais les hommes de Pep Guardiola ne se sont pas procurés beaucoup d'occasion. Pas moins que Manchester United, en panne d'inspiration. Néanmoins, quatre jours après leur élimination de la Ligue des Champions, les Red Devils étendent leur série à 5 matchs consécutifs sans défaite dans le championnat anglais. Toujours septième, Manchester United devance Manchester City d'une longueur au classement.