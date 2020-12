Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Pas de soucis pour les favoris par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi soir se déroulait la cinquième journée d'Europa League avec plusieurs des équipes favorites au programme. C'est le cas notamment d'Arsenal qui s'est imposé 4-1 contre le Rapid Vienne en s'assurant la première place dans son groupe. Aussi dans le groupe du LOSC, le Milan AC affrontait le Celtic et a validé son ticket pour les seizièmes de finale avec une victoire 4-2 alors qu'ils étaient menés 2-0. L'AS Roma a aussi validé sa qualification avec une victoire 3-1 contre les Young Boys de Berne. Tottenham a assuré sa qualification avec un match nul 3-3 contre le LASK Linz. Enfin le Napoli a été tenu en échec par l'AZ Alkmaar et devra s'imposer lors de la dernière journée pour être sur de la qualification.