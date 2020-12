Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Pas de changement dans le top 3 mais de courts écarts par Samuel Messberg (iDalgo) Comme toujours depuis maintenant plus d'un mois, le pointage de 9h du Vendée Globe nous a permis d'avoir les avancées de la course. Ce lundi, c'est toujours Charlie Dalin et son Apivia qui domine la course. Cependant, il ne compte pas une grande avance même si elle s'est stabilisée depuis samedi aux alentours des 60 milles. Son dauphin Thomas Ruyant (LinkedOut) tente de revenir sur lui mais doit faire avec la pression du bateau qui le précède : celui de Yannick Bestaven (Maitre CoQ IV). Il ne possède que 13 milles de retard sur lui et a même réduit l'écart avec le leader. Jean Le Cam (Yes we Cam!) et Damien Séguin (Groupe Apicil) complètent le top 5 mais pointent à presque 300 miles.