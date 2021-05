Parme, une saison râpée achevée par une descente en Serie B

Onzième de Serie A en 2019-2020 après un exercice tout en progression et un bilan à l'équilibre, Parme rêvait résolument d'Europe. Un an plus tard, les Crociati étrennent un collectif en lambeaux qui pique du nez vers la Serie B bien avant l'ultime round de la saison. À la manière d'un sauteur à ski qui se troue sur le tremplin de Cortina d'Ampezzo, la fin des illusions est vertigineuse.

Dejan en Kulu de vacances, Parme à ma main

, rabâchent souvent les éternels philosophes des temps modernes. Mais quand on s'administre soi-même la ciguë sur un coup de tête, se raviser sur le gong est un procédé vain. La saison catastrophique de Parma Calcio, entre veillée funèbre précoce et drapeau blanc sur fond d'exposition portes ouvertes, répond à une inconnue... connue : bousculer l'ordre, s'entêter avec les mêmes hommes et idées tactiques ne permet pas de forcer son destin. Pire attaque (36 buts pour), dix-neuvième défense (71 caramels contre), douze points de retard sur le dix-septième à quatre journées du terme de la Serie A... Voilà le bilan, alors que la représentation n'est pas finie, avec le risque de voir l'Atalanta tirer sur une ambulance déjà officiellement en route pour la Serie B.2019-2020 aura été l'année de l'éclosion dusuédois aux accents d'Ohrid : Dejan Kuluševski, provocateur né. Parti à la Juventus pour le projet Pirlo après s'être préparé pour celui de Sarri, le Suédois aura laissé un vide dans l'attaque parmesane. Vide dont l'escouade de Liverani n'a même pas tiré profit puisque les 35 millions plus bonus de la transaction ont filé dans l'escarcelle de l'Atalanta, propriétaire du joueur. Mais l'effectif n'est pas resté inchangé pour autant avec les arrivées de Busi, Sohm, Osorio, Valenti et du virevoltant Roumain Mih?il?. Assez de sang neuf pour envisager une saison digne sans se mettre dans le rouge financièrement, malgré l'impact de la pandémie. Pourtant, la question de l'adaptation et des blessures s'est vite posée. Acheté un peu plus de huit millions d'euros, Mih?il? a passé sa première partie d'exercice à l'infirmerie en raison d'une pubalgie. L'ancien Aiglon Wylan Cyprien, lui aussi dans le lot, a peiné à s'imposer et enchaîné les pépins musculaires.Disons-le, le premier XI de la saison face au Napoli annonçait la couleur de la galère : un axe central Lire la suite de l'article sur SoFoot.com