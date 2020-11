Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Parme s'impose, la Samp et Turin se neutralisent Reuters • 30/11/2020 à 23:07 Temps de lecture: 1 min







Parme s'impose, la Samp et Turin se neutralisent par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi se jouaient deux matchs comptant pour la neuvième journée de Serie A. Tout d'abord, le Torino affrontait la Sampdoria au Stadio Olimpico di Torino et aucune des deux équipes n'a réussi à faire la différence et elles se sont séparées sur un match nul 2-2. Belotti et Meïté ont marqué pour les locaux alors que Candreva et Quagliarella ont inscrit les buts pour la Samp. Le Torino reste à la 18ème place alors que la Sampdoria est 11ème. Le deuxième match opposait le Genoa et Parme dans une confrontations remportées par les visiteurs 2-1 notamment grâce à un but de Gervinho. Parme sort de la zone rouge et pointe à la 16ème place et laisse son adversaire à la 19ème place.