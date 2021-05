Paris, vivement la saison prochaine

Le Paris Saint-Germain, qui vient sans doute de terminer sa saison la plus éprouvante de l'ère qatarie, va enfin pouvoir souffler un peu. Mais attention, pas trop longtemps : sur le terrain, certains internationaux seront déjà sur le pont pour l'Euro dès cette semaine et en coulisses, les dirigeants doivent activement préparer la saison prochaine. Avec un enjeu, et pas des moindres : renforcer un effectif à bout de souffle pour éviter une saison aussi décevante que celle qui vient de s'achever. Vaste projet.

Un collectif fort auquel il ne suffirait que quelques retouches

Le PSG est un club bourré de paradoxes, aussi frustrant qu'exaltant pour celles et ceux qui le suivent. Prenez cette saison, par exemple. En Ligue 1, difficile d'imaginer un pire bilan à l'échelle du club : un titre abandonné au LOSC, huit défaites dont des revers à domicile contre Marseille, Lyon, Monaco et Lille et des matchs souvent soporifiques, pour ne pas dire médiocres à l'échelle du PSG. D'un autre côté, les Parisiens n'ont terminé qu'à un point d'un dixième titre de champion de France, ce qui peut créer, malgré cette saison très moyenne sur le terrain, l'indécrottable frustration que si un seul de ces revers avait été mieux géré, l'Hexagoal serait resté au chaud Porte d'Auteuil. Il y a eu une Coupe de France remportée avec maîtrise et surtout un parcours brillant en Ligue des champions, sublimé par les éliminations consécutives et retentissantes du Barça et du Bayern. En bref, le sentiment bâtard d'avoir sans doute bouclé la pire saison depuis l'arrivée du Qatar à la tête du club, et en même temps d'être passé à deux doigts d'un quadruplé absolument historique.Si tous les étés semblent amener avec eux la même rengaine, cette saison plus que jamais, on a l'impression que cette intersaison arrive à pic. Pour souffler, après cet interminable exercice qui a commencé par les finales de coupe et leentre juillet et août, et qui pour les quelques joueurs qui disputeront l'Euro n'est pas encore tout à fait terminée. L'enchaînement des matchs, la fatigue apparente tout au long de la saison, les difficultés à se régénérer et à maintenir un niveau et une intensité élevés dans leur jeu a montré les limites d'un effectif qui a été trop peu, et parfois trop mal renouvelé ces dernières saisons. Tout particulièrement, la défense, où les Florenzi, Bakker, Kehrer ou dans une moindre mesure Danilo ont peu convaincu, et le milieu de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com