Paris vient à bout de Troyes

Mené et malmené, le PSG a dû s'employer pour maîtriser une belle équipe troyenne, portée par un doublé de Mama Baldé. Après le repos, Messi et Neymar se sont énervés, mettant Paris sur leurs épaules pour aller chercher un nouveau succès.

PSG 4-3 Troyes

Bloqués

Les montagnes russes pour le Paris Saint-Germain. Quatre jours après le récital offert face au Maccabbi Haïfa et dans un Parc des Princes beaucoup plus calme, les hommes de Christophe Galtier ont longtemps laissé Troyes espérer. Buteur dans les premières minutes de chaque mi-temps, Mama Baldé a brillé pour l'ESTAC, avant que Messi et Neymar ne prennent les choses en main pour permettre à leur équipe de respecter l'adage en inscrivant un but de plus que leur adversaire. Car si Carlos Soler a signé son deuxième but de la semaine et que Kylian Mbappé s'est invité tardivement à la fête sur penalty, c'est bien le duo sud-américain qui permet au PSG de reprendre cinq longueurs d'avance sur Lens.À peine le temps de rentrer dans leur match et de s'offrir une première séquence de possession que les Parisiens cèdent déjà. Sur un premier contre lancé à gauche, Rony Lopes bataille dans la surface et remise finalement pour Mama Baldé, qui transperce Donnarumma de volée. Sonné, Paris tente de réagir, mais Soler est contré dans la surface (6) et souffre énormément en contre face à la vitesse et l'audace des Aubois. Servi au second poteau, Lopes voit Mukiele, solide, revenir le contrer (10). Maîtres du ballon, les Rouge et Bleu ronronnent face au bloc visiteur, parfaitement organisé et prêt à jaillir, dans un Parc des Princes totalement anesthésié en l'absence des ultras. Sergio Ramos essaie bien de réveiller les siens de loin (19), bientôt imité par Neymar (22). Et puis, sur un nouveau ballon adressé par le Brésilien dans la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com