Paris, une victoire pour du beurre

Dans un énième match tiède cette saison, Paris a fait le minimum syndical pour venir à bout de Brest (0-2). Insuffisant, cependant, pour garder son titre de champion de France, qui file à Lille. Pour le dixième, il faudra au moins attendre la saison prochaine.

Stade Brestois 0-2 Paris Saint-Germain

Larsonneur plus fort que Neymar, Faivre plus fort que Larsonneur

Il y a certains moments qui changent le cours d'une saison, d'autres qui la résument. L'enchaînement, en quelques secondes, d'une parade décisive de Keylor Navas devant Romain Faivre et d'un but de Kylian Mbappé sur une ouverture inspirée d'Ángel Di María n'aura pas empêché le LOSC de s'imposer à Angers, mais il aura bien résumé l'essence de la saison parisienne : une saison un peu terne, qui a eu besoin de se reposer d'individualités brillantes pour se sortir de la torpeur et de situations délicates. Paris s'est imposé à Brest ce dimanche soir (0-2) et a donc rempli son rôle, au minimum syndical dans le contenu. Mais il devra attendre encore un an, au moins, pour ajouter un dixième titre de champion à son palmarès, le temps qu'Hexagoal aille faire une cure de soleil du côté de Lille.Sur la pelouse gorgée d'eau de Francis-Le Blé, les Parisiens ont pris du temps à mettre la machine en route. Un premier acte terne, avec des Parisiens en possession du ballon (un petit 63,5%, rien d'inhabituel) mais incapables de se créer des occasions dans le jeu. Et puis, les quarante-cinq premières minutes ont basculé sur deux faits de jeu inhabituels pour Paris. Il y a eu le penalty manqué par Neymar, d'abord, son deuxième raté seulement sous le maillot parisien en vingt-quatre tentatives. 18e minute, le Brésilien Lire la suite de l'article sur SoFoot.com