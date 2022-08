Paris : Un souci de profondeur ?

En déplacement à Toulouse ce mercredi, le PSG se lance à corps perdu dans un automne qui s'annonce particulièrement dense jusqu'à la Coupe du monde. Un calendrier démentiel entre championnat, Ligue des champions et trêve internationale, qui s'apprête à mettre à rude épreuve les organismes. Encore largement actifs sur le mercato pour se renforcer, les Rouge et Bleu sont-ils armés pour faire face à cette situation inédite ?

Toulouse FC Paris Saint-Germain 31/08/2022 à 21:00 Ligue 1 Diffusion sur

Un marathon de deux mois et demi. Voilà ce que s'apprêtent à disputer les joueurs du Paris Saint-Germain, à l'instar des cinq autres clubs français engagés sur la scène européenne (Marseille, Monaco, Rennes, Nantes et Nice). Au programme : dix-sept rencontres d'ici au 13 novembre (dont l'intégralité de la phase de poules de Ligue des champions) avant l'interruption forcée pour la Coupe du monde. Le tout sans compter la trêve internationale de fin septembre. Et donc seulement deux semaines sans match le mardi ou le mercredi. Prochain arrêt de cette épopée inédite pour le club de la capitale : Toulouse et son équipe championne de Ligue 2, défaite pour la première fois de la saison à Nantes, dimanche. Une situation qui n'inquiète pas outre mesure Christophe Galtier, conscient qu'il lui faudra s'adapter aux événements au fil des prochaines semaines., a minimisé le nouveau coach parisien ce mardi en conférence de presse.La… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com