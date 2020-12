Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Paris tombe une nouvelle fois à domicile au détriment du nouveau dauphin lyonnais. Reuters • 13/12/2020 à 23:32 Temps de lecture: 1 min







Paris tombe une nouvelle fois à domicile au détriment du nouveau dauphin lyonnais. par Hugo Peres (iDalgo) Pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, Le Paris SG recevait Lyon pour un choc au sommet du championnat. L'objectif pour les hommes de Thomas Tuchel était de prendre les trois points face à un concurrent direct au titre et reprendre sa place de leader aux Lillois qui venaient de battre les Girondins de Bordeaux un peu plus tôt dans la journée. C'est Lyon qui a tout de même commencé fort dans ce match en ouvrant le score à la 35 grâce à une belle frappe de Tino Kadewere. À la mi-temps du match, la partie restait fermée avec seulement 4 tirs à 2 pour Lyon. Les Parisiens souhaitaient accélérer dans la deuxième période, mais ne sont pas parvenus à trouver la faille dans la défense lyonnaise bien en place qui était décidée à ne pas lâcher sa victoire au parc des princes. Quelques minutes avant là du match, sur une dernière accélération de Neymar dans la défense lyonnaise, Thiago Mendes est venu asséner un tacle mal maîtrisé sur son compatriote brésilien qui reste au sol en pleurs et sort sur civière. Après être allé revisionner les images du tacle, l'arbitre Benoit Bastien n'a pas bronché et a sorti le carton rouge pour expulser le Lyonnais. Juste après, le coup de sifflet final retentit et Paris perd pour la deuxième fois de la saison à domicile en Ligue 1 après avoir perdu contre Marseille sur le même score. Paris redescend à la troisième place du championnat, et Lyon devient nouveau dauphin de Lille à la fin de cette 14e journée Ligue 1