Paris termine l'année en beauté contre Strasbourg

L'année 2020 n'aura pas été la plus belle du Paris Saint-Germain en ligue 1. Mais les Parisiens ont tout de même voulu la clôturer en beauté. Et c'est chose faite avec ce large succès face à Strasbourg au Parc des Princes (4-0).

PSG 4-0 Strasbourg

Titi s'amuse sans les gros bonnets

Conférence de presse après conférence de presse, Thomas Tuchel se plaint - à juste titre - du rythme imposé aux joueurs et des nombreux blessés au Paris Saint-Germain. Pourtant, les blessures ont parfois un côté positif : celui de faire jouer des jeunes joueurs formés au club qui partent de très loin dans la hiérarchie. À l'image du défenseur Timothée Pembélé qui profite des absences pour montrer qu'il est aussi à l'aise dans l'axe que dans un rôle de piston droit. Et qu'il est même capable de planter des buts. Un premier pion en pro qui permet à Paris de s'imposer face à Strasbourg (4-0) et de rester dans le groupe de tête. Et à Timothée Pembélé de prouver à son coach qu'il n'a pas besoin d'attendre d'avoir 10 blessés pour l'aligner sur la pelouse.L'infirmerie du PSG a beau être remplie de 5 défenseurs - 6 pour Thomas Tuchel avec Danilo également blessé - l'entraîneur allemand continue avec sa défense à 5. Une arrière garde expérimentale, avec Colin Dagba en piston gauche, Mitchell Bakker dans l'axe et Timothée Pembélé en piston droit qui suffit pour contenir les rares assauts strasbourgeois. Il faut dire que les Alsaciens sont clairement venu à Paris pour laisser le cuir aux locaux et tenter de profiter de la moindre erreur pour piquer en contre. Une mission qui aurait pu fonctionner si Keylor Navas n'était pas là pour stopper la frappe de Jean-Ricner Bellegarde (11).