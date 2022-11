Paris se sort du piège lorientais

Bousculé par une belle équipe de Lorient fidèle à ses principes de jeu, les PSG est parvenu à s'imposer en Bretagne. Un grand Neymar et une tête gagnante de Danilo permettent au club de la capitale de reprendre leurs distances en tête du championnat.

Lorient 1-2 PSG

Tout le monde à l'abordage

Une belle après-midi bretonne ensoleillée, des Merlus joueurs et accrocheurs et un PSG concerné : de quoi offrir un beau duel au Moustoir. Et à l'arrivée, ce FC Lorient version Régis Le Bris s'est encore distingué en tenant tête à des champions de France bousculés et qui ont dû puiser dans leurs ressources pour s'imposer. Malgré l'ouverture du score rapide de Neymar et plusieurs situations chaudes, notamment pour Ekitike, le PSG s'en est finalement remis à un coup de tête de Danilo sur corner pour rentrer dans la capitale avec les trois points. La faute à un nouveau coup d'éclat de Terem Moffi, mais surtout à l'abnégation et au talent du collectif lorientais, pas récompensé.De retour dans son système à trois derrière, Christophe Galtier étant bien décidé à ne pas le remiser au placard, Paris frissonne dans le vent breton au cours des premières minutes. Mais sur une première accélération côté gauche, Neymar est servi en retrait avant de voir Mvogo jaillir devant lui façon hockey (7). Qu'à cela ne tienne, le Brésilien trouve la faille deux minutes plus tard après avoir contré le dégagement du portier suisse, touché sur le coup, et profité d'une remise d'Ekitike. Paris est devant, serein et joue très haut, Marquinhos n'hésitant pas à laisser largement dans son dos la ligne médiane. Sans oublier de revenir au galop à la moindre alerte, et couper devant Moffi (26). Mais si les Merlus ont quelques situations, ce sont surtout les champions de France qui poussent pour doubler la mise. La tête de Ramos est stoppée par Mannone (28), qui voit ensuite Ekitike trop ouvrir son pied pour trouver le cadre…