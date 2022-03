Paris se saborde et offre la qualification au Real

Alors qu'il avait le match complètement en mains et deux buts d'avance au total, le PSG a complètement sombré et laissé le Real Madrid lui en enfiler trois en moins de 20 minutes en seconde période. Après ses deux admirables parcours de 2020 et 2021, Paris sort une nouvelle fois de la Ligue des champions par la toute toute petite porte. Et ne peut s'en prendre qu'à lui-même.

Qui d'autre ?

Real Madrid 0-1 PSGIl n'y avait que le PSG pour écrire un scénario pareil. Que le PSG pour se pointer au Bernabéu avec un but d'avance, dominer presque outrageusement la première période, ouvrir la marque, et puis sombrer. Sombrer comme seul Paris sait le faire, comme Paris l'a fait trois fois ces cinq dernières saisons en Ligue des champions alors qu'il avait la qualification sur un plateau d'argent. Ce mercredi soir à Madrid, on pourra retenir la qualification du Real Madrid, le triplé de Karim Benzema, le rendez-vous réussi entre Kylian Mbappé et la ville de Madrid. On retiendra, surtout, la nouvelle faillite collective d'un club qui n'avance plus.Dès les premières minutes, le Real fait sentir au PSG qu'il a un but à rattraper, et qu'il veut profiter d'être chez lui le rattraper vite. Les soixante-mille madrilènes du Bernabéu font peser un poids sur les joueurs parisiens que n'arrange pas du tout le pressing très intense des hommes de Carlo Ancelotti. Les dix premières minutes, Paris les passe en apnée, acculé à sa surface par des Madrilènes surmenés. Symbole de cette souffrance : Achraf Hakimi, qui a eu toutes les peines du monde à contenir un Vinicius Jr. très remuant.Et puis, petit à petit, à mesure que les spectateurs du Bernabéu se remettaient en mode silencieux et laissaient les Ultras parisiens s'occuper de la sono, Paris s'est remis à respirer. On a retrouvé une dynamique plus fidèle à celle de l'aller, avec un Real endormi face à un PSG maître du ballon et explosif en contre-attaque. Les deux premières sont signées Mbappé, qui bute sur Courtois (8, 13). Minute après minute, les Rouges et Bleus s'installent dans la moitié de terrain madrilène… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com