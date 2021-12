Paris se réveille et dévore Bruges

Brillants en première période, portés par un Mbappé en ébullition qui a inscrit un doublé - comme Messi -, les Parisiens ont éclaté Bruges pour leur dernier match de poules anecdotique en Ligue des champions. S'ils n'en récupèrent pas la première place du groupe A pour autant, et ce malgré le faux-pas de City à Lepzig, les joueurs de Pochettino ont au moins pu rappeler à leurs supporters, et accessoirement se rappeler à eux-mêmes, qu'ils savaient aussi jouer au football. Et qu'ils le faisaient plutôt bien, en plus de ça.

PSG 4-1 Bruges

Un Mbappé irrésistible, un Messi comme à la maison

Les amateurs d'observation ornithologique en milieu urbain présents au Parc des Princes ce mardi soir ont dû se régaler. Malgré le froid mordant et la pluie glaciale qui englobaient la porte d'Auteuil, ils ont pu y apprécier l'apparition d'un oiseau aussi beau que rare. Une bête au pelage bleu avec des pointes de blanc et de rouge, aux reflets enflammés lorsque mis en valeur par les projecteurs, que l'on n'avait plus aperçu, ou que trop rarement, ces douze derniers mois. Un volatile à l'œil malicieux que les scientifiques appellent communément "le PSG qui s'est décidé à jouer au football". Dans un ultime match de poules de Ligue des champions sans enjeu face à Bruges, il nous a fait le bonheur de sa présence, fût-ce pour seulement une période, permettant aux Parisiens de finir sur une bonne note (4-1) une campagne européenne pas toujours brillante.À vrai dire, dans la prestation collective enfin aboutie du PSG, un joueur a particulièrement touché le ciel, et c'est sans surprise Kylian Mbappé. Au bout de 7 minutes, alors qu'il devenait le plus jeune joueur à atteindre les 30 buts en Ligue des champions, il rappelait à tout le monde à quel point il est sans débat possible le meilleur joueur de cette équipe, et à quel point son départ ferait mal. 70 secondes au chronomètre, une combinaison avec Nuno Mendes côté gauche aboutit à une frappe du Portugais, qui est repoussée par Mignolet dans les pieds de Mbappé, qui ajuste avec énormément d'adresse. À peine le temps de souffler et d'essuyer une première offensive belge que le Français récidivait, à la passe cette fois avec Wijnaldum puis Di…