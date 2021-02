Paris se ranime

Fracassés par Lorient il y a trois jours, les Parisiens se sont rachetés (un peu) et rassurés (sans doute un peu plus) ce mercredi soir au Parc des Princes en disposant de Nîmes (X-0). À quatre jours du Classique face à Marseille mais surtout à deux semaines de son huitième de finale aller de Ligue des champions à Barcelone, cette victoire fait forcément du bien même, comme toujours avec Paris, tout reste à prouver.

PSG 3-0 Nîmes

C'était un avant-match calme au Parc des Princes, ce mercredi soir. Sans compter ces gradins désespérément vides et cette tribune de presse qui s'est remplie au compte-gouttes, il a fallu attendre quasiment 20h30 pour que les joueurs de champ parisiens ne pointent le bout de leur nez sur le terrain pour l'échauffement. Un horaire tardif, alors que les Nîmois et gardiens parisiens dégivraient déjà les organismes depuis dix grosses minutes, qui laisse à penser que les discussions dans l'intimité du vestiaire ont dû traîner un peu en longueur. Trois jours après un revers déroutant à Lorient et à quatre jours d'un Classique à Marseille, nul doute que Mauricio Pochettino, voire Leonardo, avaient besoin de quelques minutes pour remobiliser leurs gladiateurs avant qu'ils ne retourne dans l'arène pour y affronter Nîmes.Que ce retard ait été le fruit du hasard ou d'un pep talk un peu longuet, il a fait son effet. Malgré l'absence du groupe de quatre des piliers du onze parisien (Navas, Marquinhos, Verratti et Neymar), la première période a été un festival d'occasions pour des Rouges et Bleus morts de faim, qui ont étouffé les Nîmois avec un très gros pressing et ont assiégé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com