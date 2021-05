Paris se qualifie pour la finale dans la souffrance à Montpellier

Ultra dominateur mais diablement inefficace, ce mercredi soir, le PSG s'est qualifié dans la douleur sur la pelouse d'un Montpellier Hérault qui l'a rejoint par deux fois au score et l'a emmené jusqu'à la séance de tirs au but (2-2, 4-5 tab). Paris se qualifie pour sa septième finale de Coupe de France consécutive, et peut remercier Kylian Mbappé.

Montpellier 2-2 PSG

Paris n'a pas su tuer le match, comme d'habitude

Il y a des phrases qu'on a lues et entendues jusqu'à l'usure mais qu'il est parfois bon de ressortir. Typiquement, la célèbre maxime de Lamartine "un seul être vous manque, et tout est dépeuplé". Ici, le seul être qui manquait était Kylian Mbappé, et le truc dépeuplé, c'était l'attaque parisienne. De retour sur les terrains après avoir manqué, notamment, la demi-finale retour de Ligue des Champions du PSG à Manchester, le Français a qualifié quasiment à lui tout seul en finale de la Coupe de France un PSG dominateur, mais très inefficace offensivement ce mercredi soir sur la pelouse de Montpellier.La première demi-heure de ce match a montré à quel point Kylian Mbappé avait manqué à l'animation offensive de ce PSG. Par ses appels, ses courses, ses dédoublements, le Français a été le fer de lance d'une armée parisienne qui a assiégé la cage de Dimitry Berthaud, et a rapidement réussi à la frapper. Parfaitement lancé côté gauche dans le dos de Souquet, Mbappé, déjà auteur de la première frappe parisienne dès la 1