Paris se pète les dents contre le Rocher monégasque

Mené de deux buts, l'AS Monaco est allée vaillamment chercher les trois points face au PSG. Cauchemardesque pour Paris, avant de se replonger dans le rythme fou de la C1.

AS Monaco 3-2 PSG

Centenaire refusé et naufrage absolu

Jusqu'ici saison le Paris Saint-Germain, cette saison de Ligue 1 ressemble un peu à la vie selon Étienne Chatiliez : un long fleuve tranquille. Les matchs se suivant et se ressemblent, comme une routine qui répète inlassablement le même scénario et la même issue : un Paris diminué, pas forcément à son niveau technique habituel, sauvé par ses individualités autant offensives que défensives, qui sait exploiter les failles de ses adversaires et verrouiller la baraque à double tour. Pas cette fois. Après une première période impeccable, au terme de laquelle elle aurait pu mener 3 voire 4-0, Paris a complètement pris l'eau en seconde et subit sa troisième défaite de la saison, la première depuis MarseilleTout avait pourtant idéalement commencé, pour Paris. Muselé par les rouge et blanc pendant 25 minutes, les hommes de Tuchel s'en remettent à ses individualités pour faire sauter le coffre fort. Après Hatem Ben Arfa contre Rennes plus tôt dans la soirée, c'était au tour de Mbappé de faire du mal à son ex : parfaitement lancé dans la profondeur par Ángel Di María, Kylian Mbappé fonçait tromper Mannone pour son 98e but sous les couleurs du PSG. Le numéro 7 Parisien qui aura donc été décisif lors d'absolument tous ses matchs cette saison sous le maillot Rouge et Bleu, à l'exception de Manchester. L'ouverture du score fait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com