Paris se heurte à Nice

Maître du jeu face à l'OGC Nice, Paris a eu beau tenter d'accélérer en seconde période, il n'a pas réussi à trouver la faille dans la défense azuréenne. Battus samedi par Metz, les Aiglons sont les premiers à mettre en échec le PSG au Parc des Princes en Ligue 1 depuis le début de la saison.

PSG 0-0 Nice

Vous ne passerez pas

Ce n'est pas tout les soirs que le public du Parc des Princes peut assister à la remise du Ballon d'Or à l'un des siens. C'est même une grande première dans l'histoire du club de la capitale, même si ce n'est pas pour son œuvre en rouge et bleu que Lionel Messi a été récompensé (un constat également valable pour Donnarumma et son trophée Yachine). Soir de gala donc Porte d'Auteuil pour la réception d'un nouvel ambitieux de notre belle Ligue 1, l'OGC Nice. Un choc dans lequel se sont finalement les deux gardiens qui ont assuré le spectacle grâce à plusieurs arrêts de grande classe. Condamnant ainsi les spectateurs à un score nul et vierge entre deux des meilleures attaques de l'Hexagone.Dans un premier acte disputé sur un faux rythme, ce sont donc surtout les deux portiers qui brillent. Donnarumma d'abord, sur une frappe de l'entrée de la surface de Dolberg avec une belle horizontale (9). Paris baille tranquillement pendant que les Aiglons tentent de mordre dans chaque transition vers l'avant qui se présente, mais la justesse technique n'est guère au rendez-vous. Initialement déporté côté gauche en l'absence de Neymar, un Mbappé de plus en plus axial vient réveiller Benítez, auteur d'un magnifique réflexe devant Idrissa Gueye, qui convoitait déjà le cuir à bout portant (27). Obligé de répondre à son compère argentin, Donnarumma s'offre l'arrêt du match sur un coup de boule signé Delort, à la réception d'une galette de Lotomba (32). Une dernière demi-volée d'Hakimi