Paris Saint-Germain : Thomas Tuchel, la friture sur toute la ligne

Jusqu'aux événements qui auront mené à son licenciement, Thomas Tuchel s'est fait remarquer à Paris par une communication souvent dissidente et parfois offensive à l'encontre de ses dirigeants (notamment ses directeurs sportifs). Les signes visibles d'un rapport tout particulier à la hiérarchie, mais aussi d'un agacement profond qui l'aura gagné au fur et à mesure de son aventure parisienne.

Thomas Tuchel, un départ tellement PSG

Thomas Tuchel a beau avoir remporté ce qui restera donc comme son dernier match sur le banc parisien 4 buts à 0 (contre Strasbourg, au Parc des Princes), son ultime fait d'armes en rouge et bleu ne sera pas celui-ci. Du moins pas celui que les gens retiendront. Ces derniers se concentreront plutôt sur ces quelques mots balancés à la chaîne allemande Sport1 qui auront été, a priori, le petit coup de pouce dont avaient besoin ses dirigeants pour décider de lui indiquer la direction de la porte :"Suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des Sports ?"La dernière de nombreuses saillies sur l'organisation sportive du Paris Saint-Germain.Le football, il ira donc l'aimer ailleurs. Et pour son successeur - sans doute l'Argentin Mauricio Pochettino -, l'avertissement est donné : à Paris, sans doute un peu plus qu'ailleurs, un entraîneur n'est pas seulement un entraîneur. Car ce qu'il fait sur le terrain a autant d'importance, si ce n'est moins, que ce qu'il y fait en dehors : chaque déclaration, chaque choix, chaque bruit de couloir, chaque rumeur est décortiqué et amplifié à l'échelle de la fascination que représente le Paris Saint-Germain dans le paysage footballistique français. Une réalité, magnifiée dans le contexte de la relation qu'il a dû entretenir avec ses deux directeurs sportifs, qui aura eu raison de Tuchel dont le passage à Paris est jalonné de ces moments médiatiques et petits éléments de communication qui ont montré l'évolution de son état d'esprit.