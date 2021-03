Paris Saint-Germain, les lendemains qui déchantent

Défait par Monaco (0-2) moins d'une semaine après son match aller face au Barça, le PSG a remis ça à domicile contre Nantes (1-2) quatre jours après la manche retour face aux Blaugranas. Avec, cette fois, des incidents extra-sportifs qui se sont ajoutés à sa sale soirée. En plus de rater une nouvelle occasion de frapper fort, les hommes de Mauricio Pochettino confirment leurs difficultés à enchaîner les coups cette saison et performer sur tous les fronts.

Quand Mbappé se relâche

Randal Kolo Muani a forcément été ramené à cela, au moment de se présenter au micro ce dimanche soir :. Le gamin de Bondy - encore un - a forcément une tendresse particulière pour le Parc des Princes, et s'est peut-être senti pousser des ailes au moment de signer cette partie XXL pour sa première dans l'enceinte de la porte de Saint-Cloud (un pion, une offrande). Mais dans la capitale, le Canari n'a pas simplement fait grimper sa cote personnelle avant un été 2021 qui s'annonce assurément brûlant. Il a également puni un Paris Saint-Germain qui avait les cartes en main pour sortir de ce week-end en leader de Ligue 1 (après les contre-performances de Lyon et Lille) et menait même tranquillement à la pause, mais qui s'est liquéfié pour offrir au FC Nantes un premier succès dans la capitale depuis 2002 (1-2). Une anomalie, une vraie. Rien ne s'est passé comme prévu pour le champion de France, et tout n'est pas la faute de RKM.Pourtant, Julian Draxler avait prouvé qu'il était redevenu un joueur qui compte - et c'est peut-être la seule bonne nouvelle de la soirée - en lançant parfaitement le PSG avant l'entracte. Et vu le passif entre les deux équipes, il était difficile de voir les jaune et vert provoquer le destin. Surtout que Keylor Navas avait fait le travail, jusqu'ici. Il a finalement suffi Lire la suite de l'article sur SoFoot.com