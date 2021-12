Paris Saint-Germain, le jeu c'est maintenant

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et assuré de terminer à la deuxième place de son groupe, le PSG affronte Bruges au Parc des Princes dans une rencontre sans enjeu pour le club de la capitale d'un point de vue comptable. Sauf qu'il pourrait justement permettre de proposer du jeu et ainsi servir de déclic pour les matchs à venir.

PSG Bruges 07/12/2021 à 18h45 Ligue des champions Diffusion sur

Les saisons se suivent et se ressemblent pour le PSG qui a pris pour habitude de ne pas stresser lors de la dernière journée de son groupe de Ligue des champions. Depuis l'arrivée des Qataris, le club de la capitale n'a joué sa qualification en huitièmes de finale de la C1 sur l'ultime match de poule qu'une seule fois. C'était en 2018 et le PSG s'était imposé sans chipoter sur la pelouse de l'Étoile rouge de Belgrade (1-4). Alors oui, souvent ce dernier match était toutefois déterminant pour la première place du groupe et le statut de tête de série au tour suivant qui va avec, mais pas de quoi jouer non plus avec la peur au ventre. Cette année, comme en 2019, le PSG n'a strictement rien à espérer d'un point de vue comptable puisqu'il terminera quoi qu'il arrive à l'issue de cette rencontre face à Bruges à la deuxième place du groupe. À l'époque, le Galatasaray, qui espérait, comme le club belge ce mardi soir, que l'adversaire lèverait un peu le pied en raison des circonstances, s'était mangé un violent 5-0 . Mais c'est un doux euphémisme de dire que la dynamique du PSG actuel n'est pas la même que celle de l'hiver 2019.