Paris Saint-Germain, la chasse est ouverte

Battu 2-1 au Parc des Princes face à Manchester City en demi-finales aller de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain aborde ce retour à l'Etihad Stadium dans la peau du chasseur. Une position inhabituelle pour les Parisiens qui ont pourtant déjà prouvé qu'ils savaient viser juste.

Manchester CityParis S-G le 04/05/2021 à 21:00 Ligue des champions Diffusion sur

Verratti, petit hibou doit devenir grand

Le Bayern Munich et Barcelone cette saison, Manchester United en 2019, Barcelone en 2017 ou même Chelsea en 2016 et 2014. Le Paris Saint-Germain est habitué à être dans la position du chassé en phase à élimination directe de la Ligue des champions. Et si par le passé, cela s'est souvent terminé par un coup de fusil dans le buffet, les Parisiens ont prouvé cette année qu'ils étaient capables d'éviter tant bien que mal les balles adverses. C'est désormais à leur tour de prendre le fusil en main et d'être dans la position du chasseur après leur défaite, la semaine dernière au Parc des Princes, face à Manchester City (1-2).Cela tombe bien, les coéquipiers de Presnel Kimpembe ont prouvé la saison dernière face au Borussia Dortmund (1-2 à l'aller et 2-0 au retour) et dans une moindre mesure contre