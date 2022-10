Paris Saint-Germain : alerte système

Lors du match nul face au Benfica Lisbonne en Ligue des champions à l'Estádio da Luz (1-1), le Paris Saint-Germain a montré ses limites dans sa capacité à se défaire d'un pressing adverse. Une faille déjà aperçue plusieurs fois cette saison et qui pourrait être la conséquence du système en 3-4-3 mis en place par Christophe Galtier depuis son arrivée cet été.

Donnarumma, des mains en or, des pieds en plomb

Il y avait de quoi avoir les jambes qui tremblent pour Paris lors de son déplacement à Lisbonne pour y affronter le Benfica à l'Estádio da Luz en Ligue des champions. Il faut dire que tout est réuni pour effrayer l'adversaire. Il y a d'abord le poids de l'histoire avec autour de l'enceinte le palmarès de toutes les équipes des différents sports pratiqués par le SLB (football, basket, handball, volley, etc.), la statue de Eusébio sur laquelle montent les gamins pour se prendre en photo avec une idole dont ils entendent parler depuis leur naissance ou encore ces dossiers de chaises sur lesquels sont inscrits le nom d'anciennes gloires du club lisboète, de Di María à Coluna en passant par Mantorras. Puis il y a un public en folie. 65 000 spectateurs qui ont profité du jour férié - fête de la République - pour se rendre au stade dès le début de l'après-midi et ainsi partager une (ou plusieurs) bière et une bifana avant d'entrer dans l'enceinte pour chanter l'hymne du club, admirer l'aigle Vitória faire le tour du terrain, comme c'est de coutume avant chaque rencontre, et faire exploser les décibels. Enfin, et c'est probablement le plus dur pour les adversaires, il y a ce pressing tout terrain et cette intensité mise par les hommes de Roger Schmidt pour mettre en difficulté le porteur de balle. Un cocktail explosif qui explique pourquoi le Paris Saint-Germain a mis du temps à rentrer dans la rencontre qui s'est soldée par un match nul logique (1-1) , d'autant plus que les potes de Marquinhos ne sont pas à l'aise lorsqu'on vient les harceler dès la première relance.Les Parisiens ne peuvent pas jouer les surpris par rapport au pressing imposé d'entrée de jeu par les joueurs du Benfica. Vingt-quatre heures avant la rencontre, Christophe Galtier avait d'ailleurs prévenu qu'il s'attendait à cette marée rouge :