So Foot • 02/12/2020 à 23:20

Paris s'impose tout en douleur à Manchester

Très inquiétant pendant une grosse partie du match, le PSG a finalement réussi à chasser ses démons pour s'offrir la victoire qu'il lui fallait contre Manchester United, à Old Trafford (1-3). Les Parisiens, qui prennent la première place du groupe H, ont désormais leur destin entre leurs mains et peuvent entrevoir avec un peu plus de sérénité les huitièmes de finale.

Manchester United 1-3 PSG

Revivez Manchester United - Paris S-G (1 - 3)

Ouf ! Battu par United au Parc fin octobre, le PSG a rendu la pareille aux, s'offrant même le luxe d'une victoire par deux buts d'écart (1-3) qui lui offre la première place du groupe H à la différence de buts particulière. Très mal en point à l'issue de la phase aller, Paris peut souffler : s'il faudra évidemment montrer un tout autre visage pour espérer aller loin dans cette compétition, le club de la capitale s'offre une victoire franche et a un pied en huitièmes de finale. Une bouffée d'air frais qu'il s'agira d'exploiter la semaine prochaine au Parc face à Ba?ak?ehir, au moment de valider définitivement le ticket pour la suite de l'aventure aux grandes oreilles.Ultra sérieux dans leurs placements et impliqués dans le pressing en début de match, les Parisiens ne laissent pas respirer leurs adversaires et s'offrent une ouverture du score éclair. Au terme d'une belle percée, une frappe déviée de Kylian Mbappé atterrit dans les pieds de Neymar, qui ajuste De Gea angle fermé. Les vingt premières minutes sont un long temps fort parisien, avec une possession étouffante (près de 70%) qui n'aboutit malheureusement pas à un break malgré de belles occasions de Florenzi (9