Paris s'impose dans la douleur Reuters • 20/11/2020 à 23:29







Paris s'impose dans la douleur par Samuel Messberg (iDalgo) Le Paris Saint Germain et l'Olympique Lyonnais s'affrontaient pour le compte de la neuvième journée de D1 Arkema ce vendredi soir. Les Parisiennes se sont imposées sur le score de 1-0 grâce à un but de Katoto à la dixième minute. Grâce à cette victoire les joueuses de la capitale prennent la tête de la D1 Arkema en devançant leurs adversaires du soir de un petit point. Après la trêve internationale le PSG jouera un derby contre le PFC, encore à domicile alors que l'Olympique Lyonnais ira au Havre pour y affronter la lanterne rouge.