Paris s'économise à Bordeaux

Alors que Neymar (doublé) et Mbappé avaient mis le PSG sur les rails, le club de la capitale a laissé Bordeaux revenir et s'est presque fait peur en fin de partie (2-3). Mais il s'est tout même rassuré après des semaines d'agitation.

Bordeaux 2-3 Paris Saint-Germain

10 - Neymar a reçu 10 passes décisives en Ligue 1 de la part de Kylian Mbappé depuis son arrivée à Paris en août 2017, soit au moins 7 de plus que de tout autre joueur du PSG. Complices ?. #FCGBPSG pic.twitter.com/IggE0fhBj9 — OptaJean (@OptaJean) November 6, 2021

Depuis Clermont (4-0) et Montpellier (2-0) en septembre, cela fait un mois et demi que le Paris Saint-Germain n'arrive plus à s'offrir un succès net en Ligue 1, pas de ceux qui résultent d'un malentendu, s'écrivent dans les cinq dernières minutes d'une rencontre ou sont arrachés en claquant des genoux. À Bordeaux (2-3) ce dimanche soir, Paris a régné, retrouvé son football, mené de trois buts et pensé gérer en tout sérénité, mais a réussi à gâcher sa fin de partie en donnant de l'espoir à son hôte. Heureusement qu'un Neymar retrouvé et un Mbappé aiguisé avaient dessiné ce succès en une heure, avec le doublé du Brésilien et le carton plein du Français (deux, un pion).Au coup d'envoi, Bordeaux regarde Paris droit dans les yeux, enchaîne plusieurs cartouches et fait planer, dans les dix premières minutes, la menace Javairô Dilrosun Lire la suite de l'article sur SoFoot.com