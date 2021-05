Paris s'adjuge une finale sans saveur

Dans une finale très fermée face à des Monégasques qui les avaient déjà défaits deux fois cette saison en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a su faire preuve de réalisme pour s'adjuger la 14e Coupe de France de son histoire. En attendant le dénouement de la Ligue 1, Paris peut se rassurer en ramenant au moins un trophée majeur à la maison.

AS Monaco 0-2 Paris Saint-Germain

La bougeotte de Mbappé, l'erreur de Disasi

C'est une petite revanche, et surtout un gros soulagement. Au moment d'affronter Monaco en finale de la Coupe de France, ce mercredi soir au Stade de France, le Paris Saint-Germain était face à un choix assez simple, en théorie : gagner, s'éviter l'humiliation d'une saison quasi-blanche et réparer (en partie) les deux défaites subies face aux Monégasques en championnat ; ou perdre, se priver potentiellement de son seul trophée majeur de la saison (en attendant le dénouement de la Ligue 1) et se faire donner la leçon une troisième fois par la jeunesse princière. Fort heureusement pour Paris, cette saison, il y a eu deux sans trois : au terme d'une finale étonnamment terne au vu de l'affiche, les Rouge et Bleus se sont adjugés la quatorzième Coupe de France de leur histoire, la cinquième en six ans.Dans un Stade de France moins garni qu'une terrasse parisienne, il y eut d'abord le traditionnel protocole d'avant-match, qui a constitué d'une garde républicaine venue jouer la Marseillaise pour les quelques VIP et journalistes en tribune avant qu'Emmanuel Macron ne descende taper la discute avec les 22 joueurs. La première période a commencé très fort par une mine de Sidibé dans la tête d'Idrissa Gueye. Avant de se calmer, très fort. Le premier acte a surtout, une nouvelle fois, été une démonstration des qualités de Kylian Mbappé. Déjà homme de la demi-finale, le numéro 7 parisien a été, en l'absence de Neymar, le dynamiteur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com