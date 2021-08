Paris remporte un match fou à Brest

Dans un match rendu fou par des Brestois capables de revenir par deux fois au score, le PSG s'en est sorti finalement, ce vendredi dans le Finistère, et a décroché sa troisième victoire en autant de journées. Longtemps dominateurs dans le jeu, les hommes de Mauricio Pochettino ont encore montré de vraies lacunes défensives et se sont faits peur en fin de match. Mais les voilà leaders du championnat.

Brest 2-4 Paris Saint-Germain

Dessine-moi un losange

Pas de Lionel Messi ce vendredi soir au stade Francis Le Blé. Pas de Neymar non plus, d'ailleurs. Pour ce déplacement à Brest, le PSG ne compte que sur une partie de ses internationaux revenus plus tard de vacances, à commencer par un Marco Verratti venu promener son statut de champion d'Europe. Suffisant pour voir les hommes de Mauricio Pochettino prendre leurs aises au fin fond de la Bretagne grâce à... Ander Herrera et un Kylian Mbappé encore et toujours décisif. Mais comme souvent cette saison, les Parisiens ont aussi laissé trop d'espaces derrière, laissant Brest en vie plus longtemps qu'ils ne l'auraient voulu. Avant de se mettre à l'abri grâce à un bijou d'un autre milieu de terrain : Idrissa Gueye.Alignés en 4-4-2 losange avec les retours de Marco Verratti et Idrissa Gueye dans le cœur du jeu et Wijnaldum en meneur, les Parisiens prennent rapidement le contrôle des opérations. Kylian Mbappé est tout proche de conclure une action collective de toute beauté mais bute sur Bizot (4), alors que le Petit Hibou envoie sa tentative dans les nuages après un corner finement joué (15). Les Rouge et Bleu tiennent le ballon et font tourner en rond des locaux qui eux n'hésitent pas à foncer tout droit vers le but de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com