Paris ramasse un point à Lyon

Il n'y a pas eu de vainqueur dans l'affiche du dimanche soir. Après avoir ouvert le score par l'intermédiaire de Lucas Paquetá, l'OL a vu le PSG revenir dans le dernier quart d'heure grâce à un but de Thilo Kehrer (1-1). Si Kylian Mbappé a touché deux fois les montants, Lyon peut encore nourrir quelques regrets.

Lyon 1-1 PSG

Paquetá, un retour à point nommé

Il n'était pas question de bouder son plaisir devant une affiche OL-PSG au bout d'un week-end de Ligue 1, le premier de l'année, qui n'a pas tenu toutes ses promesses et qui a été plombé par la situation sanitaire du pays. Il se passe toujours quelque chose dans une rencontre entre Lyon et Paris, notamment au Groupama Stadium où les Gones sont habitués à être un poil à gratter pour le club de la capitale depuis le début de l'ère QSI. Les hommes de Bosz avaient en tout cas la recette pour faire tomber le leader incontesté du championnat, et tout avait bien démarré grâce à Paquetá. Mais comme à l'aller , l'OL a terminé le match avec quelques regrets après avoir concédé l'égalisation de Kehrer à l'entrée du dernier quart d'heure.Il ne fallait pas compter sur les tribunes, où 5000 privilégiés ont eu le droit de s'installer, pour annoncer la couleur d'une soirée spectaculaire. Ni sur les deux équipes privées de nombreux joueurs, entre la CAN, la Covid-19 et les bobos classiques. L'OL a pourtant rapidement fait comprendre qu'il connaissait la recette pour enquiquiner le PSG, toujours à la rue sur les transitions défensives et dans la gestion de la profondeur. Une aubaine pour des artistes comme Aouar et Paquetá, de retour de Dubaï six jours plus tôt et finalement apte pour ce choc du dimanche soir. Après avoir vu le premier cité profiter d'une erreur grossière de Paredes pour alerter Navas, le Brésilien a lancé les hostilités, se faufilant entre Dagba et Paredes pour être à la réception d'une ouverture de Guimarães et ouvrir le score d'une frappe croisée du droit limpide