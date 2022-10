Paris : Pour chasser les nuages

Après deux matchs nuls consécutifs – une première cette saison – et plusieurs prestations moins convaincantes, le PSG doit rassurer face à Benfica. Dans une rencontre déterminante dans la course à la première place de ce groupe H, Mbappé, Neymar et compagnie sont dans l'obligation de ramener calme et sérénité au pied de la tour Eiffel. Sans quoi, les prochaines semaines jusqu'à la Coupe du monde pourraient être agitées.

Gagner pour sourire

À un mois de l'interruption liée à la Coupe du monde, le PSG s'avance vers l'une des rencontres les plus importantes de ces premiers mois du mandat de Christophe Galtier, dans un contexte qui ne respire pas pleinement la sérénité. Une semaine après le nul ramené du stade de la Luz (1-1), qui avait provoqué unà en croire le boss parisien, les Rouge et Bleu ont le devoir de réagir pour ce retour face à Benfica. D'autant qu'un succès serait synonyme de grand pas vers la première place du groupe, enjeu loin d'être anodin à voir le Bayern Munich, Manchester City et le Real Madrid bien partis pour faire de même. Invaincus en sept confrontations avec les clubs portugais au Parc des Princes, les champions de France seraient bien inspirés de retrouver une certaine maîtrise des événements pour s'éviter quelques turbulences.Tenus en échec seulement par Monaco jusqu'ici, les Parisiens restent sur deux accrocs consécutifs, à Lisbonne et Reims. Rien d'alarmant, l'équipe étant toujours en tête en championnat et sur la scène européenne, mais attention. Formidables au mois d'août, les hommes de Galtier sont nettement moins flamboyants dans le jeu depuis le passage à…