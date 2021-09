Paris, plus c'est gros, plus ça coince ?

Ce dimanche soir, le PSG a gagné, mais n'a pas totalement convaincu, loin de là. Face à un très bon OL et quatre jours après son match médiocre à Bruges, la bande de Pochettino a rappelé les difficultés qu'elle pouvait éprouver dans le jeu dès qu'un adversaire plus fort que la moyenne se présentait. Ce Paris-là devrait pourtant briller dans ce genre de soirée.

Même plus peur

La dernière image n'est pas toujours la bonne, surtout dans un match de football. Il restera pourtant de ce PSG-Lyon cette explosion du Parc des Princes sur les coups de 22h34 quand Mauro Icardi, entré en jeu dix minutes plus tôt, a offert un succès aussi précieux qu'inespéré d'un coup de casque bien placé dans le temps additionnel. Il restera donc ce bruit, ce vacarme, et cette joie collective au coup de sifflet final, Neymar étant même d'humeur à prolonger un peu la fête en se rendant devant le virage Auteuil. Il restera évidement le résultat, ces trois points, et le sans-faute comptable du Paris Saint-Germain depuis le début de saison (18 points sur 18). Le tableau d'ensemble, lui, est légèrement différent. Ce dimanche soir, le vice-champion de France a confirmé ses difficultés dès que l'adversité montait d'un cran, quatre jours après une prestation décevante pour son entrée en lice en Ligue des champions face à Bruges. Après un mercato estival XXL, c'est pourtant dans ces grands rendez-vous (en attendant les très grands de février, mars ou avril) que l'on s'attend à voir un PSG séduisant, convaincant et maître du jeu.La différence de niveau entre Paris et Lyon n'a pas été souvent évidente au Parc des Princes. Évidemment, les copains de Neymar ont eu des temps forts, notamment en fin de première période, où quelques mouvements bien sentis auraient pu débouche sur le premier but de Lionel Messi ou tout simplement une ouverture du score parisienne. Reste que la supériorité technique (a priori) des gars de la capitale n'a pas empêché l'OL de dérouler un plan collectif très intéressant dans lequel chaque individualité a eu son rôle à jouer, à commencer par l'excellent Lucas Paquetá, qui a rappelé que le PSG aurait bien besoin d'un artiste de sa trempe dans l'entrejeu en l'absence de Marco Verratti. Alors, ce succès est-il plus inquiétant que rassurant ? Pas selon l'entraîneur Mauricio Pochettino, qui a préféré employer les motsetpar rapport à la rencontre face à Bruges dans