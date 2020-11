So Foot • 24/11/2020 à 06:00

Paris n'a plus le choix avant d'affronter Leipzig en Ligue des champions

Face à Leipzig au Parc des Princes ce mardi soir, le PSG doit impérativement s'imposer pour espérer pouvoir poursuivre sa campagne en C1. Un cas de figure qui n'était jamais arrivé aussi vite sous l'ère QSI et que Paris va devoir affronter sous peine de s'offrir une belle crise hivernale.

Les campagnes européennes se suivent et ne se ressemblent vraiment pas pour Paris. Pas plus tard que l'an dernier, à la même période, le club de la capitale trônait fièrement devant le Real Madrid avec le maximum de points après trois journées. Il y a trois mois à peine, du côté de Lisbonne, le foot français attendait de savoir si Paris allait enfin inscrire le nom d'un deuxième club de l'Hexagone au prestigieux palmarès de la C1. Au mois de novembre 2020, tout cela paraît bien loin. Pire : la crainte d'une élimination est bien réelle. Un tout autre résultat qu'une victoire, sur les coups de 21h ce mardi soir au Parc des Princes, compliquerait sévèrement la tâche le PSG en vue d'une qualification pour les 8de finale. Impensable pour les décideurs qataris, impensable pour Thomas Tuchel, impensable pour quiconque suit de près ou de loin ce qu'est devenu le PSG depuis 2011 : un club qui recherche l'excellence sans pour le moment avoir touché au but.