Paris miraculé face à Angers

Très à la peine et mené à la pause, le PSG a, comme il a déjà su le faire cette saison, retourné Angers en seconde période pour s'offrir un succès très, très laborieux (2-1). Sans grande surprise, Paris reste confortablement installé sur son fauteuil de leader et peut tranquillement brancher son esprit sur le match de Ligue des champions de mardi, face à Leipzig. Même si, au-delà des résultats, le jeu se fait désespérément attendre du côté de la Porte d'Auteuil.

PSG 2-1 Angers

Et Boufal fit mal au PSG

Un vendredi soir après quinze jours de trêve internationale, après avoir subi sa première défaite de la saison à Rennes, à quelques jours d'un match de Ligue des champions pour et sans une pelletée de ses internationaux sud-américains et face à une équipe séduisante : tous les ingrédients étaient, a priori, réunis pour que cette réception du SCO d'Angers se transforme en piège géant pour le Paris Saint-Germain. Et ça a bien failli se produire : sauvé par un penalty très sympathiquement accordé par la VAR en fin de match, pour une faute de main dans la surface qui avait échappé à Bastien Depechy, le PSG s'est imposé sur le fil face aux Angevins après avoir mené mais, surtout, après avoir bien ramé.Avec un Paris diminué de la sorte, même malgré la présence de Verratti et Mbappé sur le terrain, il fallait s'attendre à un match ronronnant. Et c'est précisément ce à quoi nous avons eu le droit. Le PSG passe son premier acte à se faire tourner mollement le ballon (72% de possession en première période) et à ne frissonner que sur de rares occasions loin d'être franches. Une première frappe signée Mbappé, très en jambes (5), un ballon envoyé en tribunes par Rafinha