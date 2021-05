Paris, mauvais (et) perdants

Dans le jeu comme dans l'attitude, Paris a foutu en l'air son excellent parcours en Ligue des Champions en se sabordant totalement contre Manchester City. Avec ce sentiment, toujours le même, que cette équipe perd tous ses moyens lorsque les choses ne vont pas dans son sens.

Les notes du PSG

Paris voit rouge, encore et encore

Douze. Paris a, sur la pelouse givrée de l'Etihad Stadium, concédé la douzième défaite de sa drôle de saison. Et si une pointe de fierté peut demeurer d'avoir atteint pour la deuxième année consécutive les demi-finales de la Ligue des Champions en laissant sur sa route le scalp de cadors, difficile de ne pas s'arracher les cheveux devant l'attitude petit bras de Parisiens qui n'ont jamais vraiment semblé dominer leur sujet, malgré des statistiques plus favorables que les Citizens en façade (14 tirs à 12, 55% de possession). Au coup de sifflet final, l'image qui restera du PSG est celle d'une équipe qui n'a jamais paru une seule seconde en mesure de créer l'exploit, qui a pris le bouillon sur les rares occasions franches de son adversaire et qui, par-dessus tout, a montré une attitude indigne d'une équipe prétendant à soulever le trophée aux grandes oreilles.Un chiffre permet de confirmer dans les livres de compte cette impression que Paris perd ses moyens dès que le sort lui est défavorable : cinq de ses défaites se sont terminées avec au moins un carton rouge brandi à l'encontre d'un Parisien, souvent pour des fautes de frustration ou des gestes d'humeur. Il y a évidemment eu celui d'Angel Di María ce mardi soir, tournant tout relatif d'un match que Paris semblait déjà avoir perdu, celui d'Idrissa Gueye à l'aller, tournant beaucoup plus concret d'une manche que Paris avait en mains, mais aussi un contre Lille en Ligue 1, un contre Monaco lors de la phase aller, et deux autres contre le RB Leipzig lors de la phase de poules de la Ligue des Champions. Ajoutez à cela 4 jaunes contre Lyon à Décines, 4 contre Monaco au Parc, 5 contre Lille et 4 contre City ce mercredi, et vous avez là le portrait-robot d'un collectif qui, non content de n'avoir pas su gagner ses grands rendez-vous cette saison n'a, beaucoup plus inquiétant, pas Lire la suite de l'article sur SoFoot.com