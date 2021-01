So Foot • 09/01/2021 à 23:00

Paris mate Brest

Pour la première de Mauricio Pochettino au Parc des Princes, le PSG s'est imposé (3-0) face à Brest. Un résultat plutôt sévère pour des Brestois volontaires qui ont craqué en fin de rencontre, notamment après l'entrée en jeu d'un Mauro Icardi buteur et passeur.

PSG 3-0 Brest

Kean fait l'essentiel

. Ils auraient évidemment préféré être là pour accueillir la première comme coach de Mauricio Pochettino au Parc des Princes, mais les ultras parisiens se sont débrouillés pour saluer la première de leur ex-coqueluche. Ils auraient forcément eu un sourire, un petit, en sortant de l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud en ayant en tête le tableau d'affiche à l'avantage de leur équipe. Mais aussi pas mal de questions sur la production du soir, car dans le jeu, Brest a longtemps fait jeu égal avant de craquer dans le dernier quart d'heure. Confirmation : pour voir la patte Pochettino, il va falloir attendre.Au coup d'envoi, pas de surprise : Paris ressort le 4-2-1-3 vu à Saint-Étienne avec Marco Verratti dans un rôle de meneur de jeu. Si l'Italien n'a pas les qualités d'éliminations et d'accélérations de Neymar, ses capacités de conservation et de récupération en font un lien précieux pour une équipe trop souvent coupée en deux. Problème : l'attaque parisienne n'est pas très mobile, Kylian Mbappé n'est encore une fois pas dans un grand soir et Ángel Di María ou Verratti doivent multiplier les touches de balles pour espérer faire bouger le bloc brestois. Derrière, la défense du PSG amputée de Presnel Kimpembe ou Alessandro Florenzi souffre face aux contres brestois : sur un petit ballon déposé par Franck Honorat, Romain Faivre enroule, mais Keylor Navas veille au grain.La délivrance, Paris va la trouver sur coup de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com